Suivez Charleroi - Cercle de Bruges en DIRECT commenté

La réception du Cercle est idéale pour lancer une série à domicile.

Le Sporting de Charleroi a relancé sa saison il y a une semaine sur la pelouse d'Eupen et sous les yeux de l'ancien coach de la maison, Edward Still. La victoire chez les Pandas est plus que trois points de plus au compteur. Le scénario du match, avec le retour du Felice-Time, a boosté tout un club.

Avant d'aborder deux duels compliqués face à La Gantoise et au Club de Bruges, c'est le Cercle qui se déplace ce dimanche au Mambourg. Un adversaire idéal pour enchaîner ? Oui et non. Il ne faut certainement pas prendre cette équipe de haut, ce sera un combat.

Les Zèbres devront aussi se montrer plus offensifs, et pour cela, il faut avoir de la confiance, oser, prendre ses responsabilités. Car marquer des buts fait gagner des matches, mais surtout avoir des occasions fait s'enflammer le stade. Le Mambourg en a bien besoin parce que cette saison, les raisons de se réjouir n'ont pas été nombreuses pour les supporters carolos. Tout est réuni pour prendre du plaisir ce dimanche soir, c'est aux joueurs de faire le travail.