Après la défaite face à l'Antwerp en Coupe, Genk veut se reprendre face à Zulte Waregem malgré les absences de Daniel Munoz et Joseph Paintsil

Les suspensions pourraient coûter cher au Racing.

Le match des Limbourgeois face au Club de Bruges dimanche dernier avait été l'un des plus intenses de la saison. Au niveau de l'engagement, très souvent à la limite, voire au-delà, mais aussi vu les efforts des leaders du classement pour surclasser Bruges techniquement en seconde période. Même si l'on récuèpère plus facilement lorsque la victoire est au rendez-vous, les hommes de Wouter Vrancken ont semblé manquer d'essence dans le moteur trois jours plus tard face à l'agressivité de l'Antwerp en Coupe de Belgique, avec une défaite 0-3 à la clé.

La venue de Zulte Waregem sur le coup de 20h45 offre la possbilité de ne pas cogiter trop longtemps en renouant avec la victoire. Malgré les 16 places d'écart au classement entre les deux formations, la rencontre ne s'annonce pourtant pas gagnée d'avance pour les Limbourgeois. En effet, ils devront composer avec les suspensions de Joseph Paintsil et Daniel Munoz (avertis contre Bruges), les deux animateurs d'un flanc droit particulièrement dangereux cette saison (11 buts et 17 assists à eux deux depuis le début de la saison).

Angelo Preciado devrait donc débuter à l'arrière droit, de même que la nouvelle recrue Yira Sor quelques mètres plus haut pour sa toute première titularisation en Belgique. Notons aussi la suspension du coach Wouter Vrancken, exclu lors du choc du weekend dernier. En face, Zulte Waregem a retrouvé des couleurs suite aux arrivées de Ruud Vormer et Christian Brüls, en témoignent leur victoire 2-0 face à Malines il y a une semaine et leur qualification pour les demi-finales de la Coupe de Belgique face à Saint-Trond (2-0) il y a trois jours. Les hommes d'Mbaye Leye doivent toutefois impérativement continuer à prendre des points en championnat afin de quitter leur avant-dernière place au classement, deux points devant Seraing.