Teuma fait 2-0 sur penalty !!!

L'Union, 2e, accueille son plus proche concurrent, l'Antwerp ce dimanche à 18h30.

A l'Union Saint-Gilloise, on retrouve enfin Loïc Lapoussin dans le onze de base. L'ailier gauche remplace Simon Adingra, sorti blessé lors du début de match de Coupe remporté face à Gand jeudi dernier (4-0). Lapoussin n'avait plus démarré une rencontre depuis la fin de l'année 2022 et sa mise à l'écart temporaire par le club. Adingra ne figure pas sur la feuille de match.

Pour le reste, c'est l'équipe-type qui est alignée, avec Vanzeir également de retour. Machida, qui a réalisé son grand retour en Coupe face à Gand, est sur le banc au profit du titulaire habituel, Van Der Heyden. Comme prévu, Burgess, suspendu, est remplacé par Ross Sykes.

Les onze Unionistes pour ce soir ! ⚔️ pic.twitter.com/7jsUHx2oyM — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) January 15, 2023

Côté Antwerp, on remarquera l'absence de Michael Frey. L'attaquant suisse s'était emporté cette semaine après la victoire contre Genk en Coupe (0-3) suite à son maigre temps de jeu.

"Après concertation mutuelle, Michael Frey s'est entraîné individuellement ces derniers jours et a été écarté de la sélection", a expliqué Mark van Bommel au micro d'Eleven Sports avant la rencontre.

En outre, Avila et Muja sont titulaires.