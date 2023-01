Le RFC Seraing devra profiter du climat délétère qui règne à Courtrai

Ce mercredi soir (20H45), le RFC Seraing se déplace à Courtrai lors de la 21ème journée de Jupiler Pro League.

Seraing, qui a très bien débuté l'année 2023 avec un joli 4 sur 6, veut poursuivre sur sa lancée. Les Métallos comptent bien prendre le plus de points possibles afin de sortir de la zone rouge. En cas de victoire contre Courtrai, ils parviendraient à recoller à leur adversaire du jour. Pour rappel, les troupes de Jean-Sébastien Legros sont meilleurs à l'extérieur (4 succès) qu'à domicile.

Cela tombe bien puisque la sérénité ne règne pas au stade des Éperons d'or. Bernd Storck fait souvent le ménage dans chaque club où il passe, et il ne déroge pas à la règle. Après avoir relégué Benchaib, De Bruyn et Radovanovic vers le noyau B, le technicien allemand a fait savoir à Kevin Vandendriessche (33 ans) et Dorian Dessoleil (30 ans) qu'il ne compte plus sur eux. Il a également expliqué à Ilic que Vandenberghe avait droit à trois matches pour faire ses preuves dans les buts. Ilic ne l'a apparemment pas compris et fait maintenant pression pour un transfert. Une atmosphère electique dont devra profiter Seraing face à un concurrent direct.

Les compos probables :

Courtrai : Vandenberghe, Wasinski, Kadri, Watanabe, Silva, Mehssatou, Regali, Loncar, Selemani, Messaoudi, Gueye

RFC Seraing : Martin, Opare, Tshibuabua, Mbow, Poaty, Lepoint, Lahssaini, Mvoue, Bernier, Mansoni, Vagner