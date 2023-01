Le Club de Bruges joue sa place dans le top 4 face à Saint-Trond

Scott Parker attend toujours son premier succès en Blauw en Zwart.

Si le Club de Bruges figure toujours dans le top 4, la situation est tangeante : l'équipe n'a plus gagné en championnat depuis le 29 octobre. Le seul succès depuis lors étant une qualification aux prolongations face au Patro Eisden en Coupe de Belgique. L'arrivée de Scott Parker n'a pas encore changé la dynamique avec une défaite à Genk et un partage face à Anderlecht. Ce soir, face à un adversaire qui s'est imposé 1-4 au Jan Breydel il y a moins d'un mois en Coupe, la victoire est obligatoire pour faire respirer tout un club.

Mais les trois points sont aussi cruciaux en vue du classement : en effet, en cas de victoire face à Charleroi lors du match de 18h30, La Gantoise prendrait virtuellement deux points d'avance sur leur meilleur ennemi brugeois, obligeant ces derniers à gagner pour rester dans le top 4. Pour la rencontre face aux Canaris, Scott Parker dispose d'un groupe presque au complet : seuls Andreas Skov Olsen, encore trop juste physiquement, et Eder Balanta sont absents de la sélection. De son côté, Saint-Trond a un bon coup à jouer : s'ils prennent au moins un point en Venise du Nord, les hommes de Bernd Hollerbach doubleraient Louvain et Westerlo au classement et réintègreraient du même coup le top 8.