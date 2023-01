Suivez en direct commenté la rencontre entre le Standard et Malines

Ce mardi soir (20h45), le Standard de Liège reçoit le KV Malines lors de la 21ème journée de Jupiler Pro League.

Après trois partages de suite en championnat, le Standard de Liège doit renouer avec la victoire contre Malines ce mardi soir puisque le dernier succès liégeois remonte au 29 octobre (victoire 0-3 à Zulte-Waregem). Ronny Deila devrait sans doute aligner d'entrée de jeu Cimirot et ainsi relayer Alzate sur le banc. L'international colombien n'a pas convaincu contre le STVV et Seraing. Reste à voir si Cimirot sera prêt à démarrer la rencontre.

De son côté, Malines a connu un début de saison très compliqué et patauge dans le ventre mou du classement. Steven Defour, pour son premier retour à Sclessin en tant que coach, espère décrocher les trois points et réaliser ainsi un 6 sur 6 contre le matricule 16. Le coach du KaVé doit toujours se passer des services de Bolingoli, Vanlerberghe, Bijker et Ngoy.

Compos probables :

Standard : Bodart, Dussenne, Bokadi, Laifis, Fossey, Dönnum, Cimirot, Balikwisha, Zinckernagel, Canak, Perica

Malines : Coucke, Walsh, Bates, Lavalée, Van Horenbeeck, Verstraete, Schoofs, Da Cruz, Hairemans, Storm, Malede