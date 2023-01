Suivez Club de Bruges - Charleroi en DIRECT commenté

Le jeune attaquant carolo a une chance à saisir.

On le sait, le Sporting de Charleroi a parfois toutes les peines du monde pour marquer un but. Benbouali est blessé, mais il n'a pas été décisif jusqu'à présent, tout comme Badji, qui traîne parfois son spleen durant ses minutes de jeu.

Derrière ces deux hommes, un jeune du cru pourrait enfin recevoir sa chance : Anthony Descotte. Fort de quelques apparitions en Pro League, il s'est aussi fait les dents sur les défenses de Nationale 1 avec les Zébrions et est devenu plus costaud.

Présent dans la sélection ce dimanche, pour le déplacement au Club de Bruges, le jeune joueur devrait avoir du temps de jeu et c'est à lui de saisir cette opportunité. Non seulement pour sa carrière à lui, mais aussi pour démontrer à sa direction qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs ce qu'ils ont sous la main. Une chance en or qu'il ne devra pas brader.