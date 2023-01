Ostende et Dominik Thalhammer sous pression pour le déplacement à Courtrai

Nouvelle rencontre cruciale dans la lutte pour le maintien.

Le fameux choc psychologique, tant attendu des clubs qui licencient leur entraîneur, est à géométrie variable. La saison passée, quand Dominik Thalhammer a repris le Cercle de Bruges en fin de classement, il a remporté 7 de ses 8 premiers matchs. Cette année, le boost qu'il a insufflé à Ostende est plus relatif : sous ses ordres, les côtiers ont perdu leurs 7 dernières rencontres. La seule victoire en championnat à son actif étant le match aller face à Courtrai, l'adversaire de ce début de soirée (coup d'envoi à 18h15).

Avec une dynamique aussi négative, il n'est pas étonnant de retrouver Ostende tout en bas du classement, à l'avant-dernière place, deux petits points devant Seraing. La victoire commence donc à devenir impérative car trois points plus haut, Zulte Waregem a trouvé son rythme de croisière et compte bien s'éloigner de la zone rouge. Les trois points feraient également du bien au coach, qui sent tout doucement la pression s'accentuer autour de son poste.

Pour la rencontre face à Courtrai, Dominik Thalhammer devra se passer de Maxime d'Arpino et Cameron McGeehan, blessés. Il se prive également d'éléments comme Zechariah Medley, Manuel Osifo, Théo Ndicka, Indy Boonen et Kenny Rocha, qui sautent de la séléction.

En face, la dynamique est plus positive : depuis l'arrivée de Bernd Storck, Courtrai a remporté 4 de ses 7 rencontres, de quoi remonter à la 14e place du classement de D1A malgré la mise à l'écart de joueurs cadres comme Dorian Dessoleil ou Kevin Vandendriessche.