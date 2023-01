LIVE : Westerlo ouvre le score contre Malines (1-0)

Westerlo n'a pas gagné depuis trois matchs. La sensation du début de saison traverse un trou d'air qui va devoir prendre fin pour rester accroché au top 8.

Westerlo est l'une des sensations de cette saison. Le promu semblait presque faire office de candidat au...top 4 en fin d'année 2022, avec des matchs référence face aux grandes équipes et une ligne offensive prolifique. Westerlo est en effet la 3e meilleure attaque du pays ex-aequo, meilleure que Bruges. Mais les Campinois encaissent beaucoup trop : 39 buts, c'est le pire total du top 13 en D1A. Un chiffre est frappant : en ayant marqué 42 buts, Westerlo compte le même nombre de points que Saint-Trond qui n'en a inscrit que 23 !

L'année 2023 se passe jusqu'ici plutôt mal pour les hommes de Jonas De Roeck avec 1/9 lors des trois dernières rencontres, après la courte victoire à la reprise au Cercle de Bruges. Westerlo a dégringolé, et est désormais au coude-à-coude pour une place dans le top 8 avec 31 points, comme STVV (8e), un seul de plus qu'OHL et le Cercle de Bruges. Victoire obligatoire contre Malines, donc, pour ne pas tomber du train des Playoffs...