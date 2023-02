Hugo Siquet, les retrouvailles

Ce samedi, Hugo Siquet va retrouver le club qui l'a propulsé un peu tôt sur le devant de la scène.

Hugo Siquet ne s'imaginait certainement pas recroiser la route du Standard si tôt...et pas sous les couleurs du modeste Cercle de Bruges. Quand le back droit des Rouches perce, tout jeune, en 2020-2021 avec 6 assists toutes compétitions confondues, on se dit qu'il a un potentiel fou...mais brut. Siquet manque encore de qualités défensives, de coffre, de régularité.

S'il y avait bien des optimistes, on ne peut donc pas dire que le transfert d'Hugo Siquet à 19 ans à peine à Fribourg soit passé pour l'idée du siècle. Mais le club allemand proposait un bon montant, et des possibilités de développement. Un peu plus d'un an plus tard, le constat d'échec est réel. Mais Siquet va déjà recevoir une chance réelle de se relancer. Sa qualité de centre est toujours présente - il compte un assist en 3 rencontres - et l'erreur commise en signant trop tôt à l'étranger va peut-être le faire grandir. Ce samedi, il va vouloir briller face à ses anciennes couleurs...

