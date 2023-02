Eupen - Westerlo bascule juste avant la mi-temps (live)

Les Pandas seront toutefois privés d'un joueur clé.

Trois jours après avoir partagé l'enjeu (1-1) face au leader limbourgeois après une prestation collective très aboutie, Eupen retrouve déjà le chemin du Kerwheg pour un nouveau match crucial dans la lutte pour le maintien. Les Pandas, quinzièmes avec un point d'avance sur Zulte Waregem, retrouvent Westerlo, l'équipe surprise de cette saison qui occupe la septième place pour son retour parmi l'élite.

Au four et au moulin face à Genk avec notamment un but annulé, Boris Lambert est suspendu et ne sera donc pas de la partie. Edward Still doit également se passer de Jan Gorenc (blessé) et ne peut pas encore aligner son nouvel attaquant russe Alexsandr Filin. En revanche, les nouvelles recrues Loïc Bessilé de David Davo sont mobilisables. A Westerlo, Nacer Chadli et Thomas Van den Keybus, tous deux sortis sur blessure face à Malines, sont incertains.