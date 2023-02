Suivez Louvain - Cercle de Bruges en direct commenté

La rencontre de ce soir s'annonce décisive pour les Europe Playoffs.

Les dernières semaines n'ont pas été faciles pour OHL, notamment celle qui vient de s'écouler. Sans Marc Brys, absent pour raisons personnelles, les universitaires se sont inclinés à Seraing, qui n'avait plus gagné à domicile depuis plus d'un an, le weekend dernier. Cela a débouché sur une réunion avec des supporters mécontents pour crever l'abcès et tenter de repartir sur une base positive après quatre rencontres de rang sans victoire. Une série embêtante dans un moment clé de la saison qui repousse le club à 4 points de la huitième place.

En face, le Cercle de Bruges présente un état de forme opposé : les hommes de Miron Muslic sont invaincus depuis quatre matchs avec notamment des points arrachés en toute fin de partie face à Gand puis au Standard. Neuvièmes du classement, ils comptent bien continuer de la sorte pour se frayer une place dans le top 8, qui n'est plus qu'à un point. La rencontre de ce soir est déjà une grosse occasion de repousser Louvain à six points. Miron Muslic devra toutefois composer sans son défenseur vedette Jesper Daland, suspendu pour abus de cartes jaunes.