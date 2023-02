Déjà cinq buts et un geste de classe mondiale entre Westerlo et Gand (live)

Proches du top 4, les Gantois voient le peloton de poursuivants revenir à leur hauteur.

Malgré deux défaites consécutives (au Cercle de Bruges et contre Genk), La Gantoise a une nouvelle occasion de se rapprocher du top 4, à un petit point du Club de Bruges qui a partagé contre l'Union Saint-Gilloise et qui ne décolle toujours pas sous Scott Parker. Toutefois, à force de manquer de manquer le bon wagon, les Buffalos doivent désormais regarder derrière eux : s'ils s'inclinent cette après-midi à Westerlo (coup d'envoi à 16h), ils se feraient rattraper par leur adversaire du jour à la cinquième place. D'autant que pour ce déplacement toujours difficile à négocier (l'Antwerp, le Standard et Anderlecht ont perdu des plumes au Kuipje, sans compter la victoire au Club de Bruges), Hein Vanhaezbrouck doit toujours composer avec une infirmerie bien remplie. Vadis Odjidja, Darko Lemajic, Tarik Tissoudali, Andrew Hjulsager, Nurio Fortuna et Matisse Samoise sont tous indisponibles. Cela vaut une place dans le groupe à des jeunes comme Rune Van Den Bergh (milieu défensif de 19 ans) et Ahmed Abdullahi (attaquant de 18 ans). Le renfort offensif du mercato, Gift Orban, est également dans le groupe.

En face, Westerlo a soif de revanche après le partage à Eupen lors duquel Jonas De Roeck avait pesté contre le VAR. Les Campinois veulent également effacer la défaite 2-1 à la Ghelamco Arena en août dernier. Pour cela, Jonas De Roeck devrait pouvoir compter sur les retours de Nacer Chadli et Thomas Van den Keybus, tous deux absents au Kehrweg.