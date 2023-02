(Direct) - Début de la seconde période (1-0)

Zulte Waregem et Ostende vont se regarder dans le blanc des yeux ce dimanche soir et comme on a coutume de dire : malheur au vaincu.

Zulte Waregem et Ostende vont se livrer ce dimanche soir un véritable match de la peur. Les deux équipes sont pour le moment en position de relégable et pendant que Courtrai sera sur la pelouse de Sclessin, les Coalisés et les Côtiers n'auront pas d'autre choix que de l'emporter. Les hommes de Mbaye Leye sont sur une pente ascendante depuis le mercato hivernal. Les apports de Brûls et de Vormer sont indéniables et les Flandriens semblent avoir maintenant les armes pour réussir cette opération maintien. Pour Ostende, la semaine aura été digne de la Mer du Nord : chahutée. Des rumeurs de faillite ont grandi dans la presse, le club a démenti à moitié et c'est donc une équipe en souffrance d'un point de vue sportif et financier qui va devoir tenter de sauver les meubles sur le terrain.