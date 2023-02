Après avoir mis les choses au clair avec son groupe, Wouter Vrancken attend le réveil de Genk face à Ostende

Les Limbourgeois sont dans le creu depuis quelques matchs. Une réaction face à Ostende, avant-dernier, est indispensable.

Après un début de saison en boulet de canon, Genk connait son premier creu de la saison : pour la première fois, le leader a enchaîné deux rencontres sans victoire, avec une défaite 0-1 face à l'Antwerp et un partage 2-2 à Malines la semaine dernière. L'entraîneur Wouter Vrancken ne cache pas qu'il attendait plus de ces deux matchs : " Ce n'était pas assez bon, il le faut dire. Il n'y a rien de mal à cela non plus. C'est le sport de haut niveau".

L'ancien coach de Malines est toutefois confiant en la capacité de son équipe à réagir dès aujourd'hui et la rencontre face à Ostende (coup d'envoi à 18h15) : "Comme chaque semaine, nous avons discuté de tous les points positifs et négatifs avec le groupe. Nous avons clairement discuté de ce que nous pensions être bon ou pas bon et pourquoi. Au cours des deux derniers jours, nous avons déjà pu constater une différence de jour en jour dans la façon dont certains garçons ont géré certaines situations. J'espère qu'ils en profiteront le week-end prochain".

Pour cette rencontre, Genk peut compter sur un groupe au complet, avec le ferme objectif de conserver les 7 points d'avance sur l'Union Saint-Gilloise en tête du classement. En face, Ostende est sans doute plus encore dans le besoin de points : les Côtiers ont quitté la dernière place du classement grâce aux trois partages réalisés sur les quatre dernières rencontres mais restent bien calés dans la zone rouge, à cinq points d'Eupen. Après la rencontre sans but face à Charleroi, Dominik Thalhammer espère que son équipe pourra confirmer cette solidité défensive qui a si souvent fait défaut cette saison.