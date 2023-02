Boniface relance l'Union à Westerlo

L'Union veut reprendre sa marche en avant, samedi soir, à Westerlo. Mais c'est un déplacement compliqué qui se profile au Kuipje, où les Campinois ont notamment battu Anderlecht et le Standard et tenu tête à Gand et l'Antwerp cette saison.

40

Une phase limpide et l'Union réduit l'écart. Teuma trouve Nilsson, qui dévie, le ballon arrive chez Lazare côté droit, le centre est parfait, comme la détente de Boniface qui place sa tête et relance l'Union.

40



But de Victor Okoh Boniface



37

Le coup franc de Teuma prenait la bonne direction, Bolat détourne.

36

Carte jaune pour Pietro Perdichizzi



33

Superbe sortie de Moris dans les pieds de Vaesen.

26

Coup franc plein axe, mais lointain pour l'Union. Teuma frappe, Bolat capte.

20

Et voilà déjà le deuxième but! Van Den Keybus part dans le dos de Burgess, il frappe, c'est repoussé par Moris, mais Chadli est au bon endroit pour pousser le ballon au fond.

20



But de Nacer Chadli



17

Et voilà le but pour Westerlo! Avec un excellent travail de Madsen qui rentre dans le jeu et sert idéalement Van Den Keybus, le milieu de terrain belge ne laisse aucune chance à Moris.

16



But de Thomas Van Den Keybus (Nicolas Madsen)



15

Nouvelle occasion pour Westerlo sur un corner de De Cuyper, Chadli reprend de la tête. Adingra est au bon endroit pour détourner.

11

Récupération de Niuewkoop dans l'entrejeu, le contre bruxellois fuse. Boniface contrôle dans l'axe et frappe. Bolat se couche et capte le cuir.

9

C'est donné par Madsen, la tête est contrée, le coup de coin qui suit ne donne rien.

8

Nouvelle accélération de Chadli qui se fait accrocher par Burgess. Bon coup franc pour Westerlo sur le côté gauche.

7

Accélération de Boniface qui s'infiltre dans le rectangle, sa première frappe est contrée, la seconde n'est pas cadrée.

5

Moris et la barre pour Westerlo

La première énorme occasion est pour Westerlo avec un débordement et un centre à ras de sol de Chadli, Vaesen reprend, excellente sortie de Moris qui détourne et qui est ensuite sauvé par sa transversale.

4

Première action intéressante de l'Union avec une percée dans l'entrejeu de Teuma qui trouve Nieuwkoop côté droit, le centre est repoussé.

1

Westerlo - Union SG: 0-0



Westerlo: Sinan Bolat - Pietro Perdichizzi - Mathias Fixelles - Nacer Chadli - Lukas Van Eenoo - Nicolas Madsen - Maxime De Cuyper - Kyan Vaesen - Bryan Reynolds - Roman Neustädter - Thomas Van Den Keybus

Banc: Muhammed Gümüşkaya - Nick Gillekens - Rubin Seigers - Igor Vetokele - Edisson Jordanov - Dorgeles Nene - Tuur Dierckx - Yusuke Matsuo



Union SG: Gustaf Nilsson - Koki Machida - Bart Nieuwkoop - Victor Okoh Boniface - Jean Thierry Lazare Amani - Simon Adingra - Christian Burgess - Teddy Teuma - Senne Lynen - Anthony Moris - Ismaël Kandouss

Banc: Oussama El Azzouzi - Yorbe Vertessen - Cameron Puertas - Arnaud Dony - Joachim Imbrechts - Casper Terho - Guillaume François - Lucas Pirard - Ross Sykes - Loïc Lapoussin

présentation (du match)