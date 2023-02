Pro League: Lazare Amani de retour pour Westerlo-Union

L'Union veut reprendre sa marche en avant, samedi soir, à Westerlo. Mais c'est un déplacement compliqué qui se profile au Kuipje, où les Campinois ont notamment battu Anderlecht et le Standard et tenu tête à Gand et l'Antwerp cette saison.

Une semaine après la défaite contre le Standard et la fin d'une série d'invincibilité de 17 matchs en championnat, l'Union veut renouer avec la victoire, samedi soir, à Westerlo. Et les nouvelles sont plutôt bonnes pour Karel Geraerts, qui récupère un atout majeur avant ce déplacement en Campine. Suspendu la semaine dernière, Lazare Amani fait son retour dans le noyau bruxellois. En toute grande forme depuis le début de l'année, le médian ivoirien sera précieux à l'Union samedi soir à Westerlo. Siebe Van Der Heyden est, pour sa part, encore suspendu. Rendez-vous à Westerlo demain soir. 👊 pic.twitter.com/EKq9l8Nr8H — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) February 24, 2023