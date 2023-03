Suivez Antwerp - Malines en direct commenté

55

Carte jaune pour Pacho William





51

Frappe de Storm

L'ailier rentre dans le jeu et enroule du droit, Butez capte le ballon



48

Tentative d'Hairemans

Frappe très audacieuse de long et dans un angle fermé, ça passe au-dessus.



46

Le match reprend

L'Antwerp va-t-il continuer à appuyer sur le champignon ?



46

Lucas Bijker

Alec Van Hoorenbeeck





46

Jordi Vanlerberghe

Julien Ngoy





45+6

Frappe d'Avila

L'Antwerp est en pleine confiance, Avila tente de loin, c'est contré par le dos de Van Hecke



45+4

Expected goals : 1,42 - 0,04



45+3

Le but est validé !

Cela se joue à quelques microns : la ligne montre finalement que Kerk est bien en jeu grâce à la jambe de Van Hecke



45+3



But de Gyrano Kerk





45+2

Les sifflets pleuvent

Tout le monde attend toujours la décision du VAR...



45

3 minutes de temps additionnel

Il y en aura sans doute plus vu l'intervention en cours du VAR



44

Le VAR intervient

Les arbitres vidéo analysent la position de Kerk sur le centre, cela prend du temps



42

But annulé pour l'Antwerp

Il suffisait de le dire : nouvelle accélération anversoise, Ekkelenkamp est beaucoup trop libre pour se retourner au milieu de terrain, il cède à Bataille, le centre est dévié et profite à Kerk qui surgit et fait 3-0 mais l'assistant lève son drapeau



41

Ca se calme un peu

Après des minutes de très bonne facture, l'Antwerp lève un peu le pied et gère sa fin de première mi-temps



37

Double occasion pour l'Antwerp

Kerk est oublié sur la droite, il rentre dans le rectangle, son centre est dégagé, le ballon revient ensuite à Janssen dont la frappe est contrée en corner, ça continue de chauffer



34

Coucke déjà remis à contribution

Récupération très haute de Janssen qui frappe au premier poteau, Coucke intervient



32

Doublé pour Ekkelenkamp !

Muja est trouvé sur la gauche, il provoque Van Hecke et centre, le ballon est dévié et parvient à Ekkelenkamp qui n'a plus qu'à conclure pour le 2-0 !



32



But de Jurgen Ekkelenkamp (Arbnor Muja)





30

Sortie de Coucke

Long ballon vers Janssen qui dévie de la tête, Kerk prend la profondeur, Coucke vient parfaitement à sa rencontre



28

Malines réagit timidement

Deuxième percée de Storm sur son flanc gauche mais son centre est trop long



27

Janssen à l'aveugle

Sur un coup franc dégagé par la défense, le Néerlandais contrôle un ballon en cloche et se retourne au milieu d'une grappe de joueurs, Coucke se couche et capte sa frappe



25

Début de match compliqué pour Bijker

Le Néerlandais revient de blessure et semble à la peine, il est ici averti pour une semelle sur Bataille



24

Carte jaune pour Lucas Bijker





23

Retour de Vanlerberghe

Malines se fait une nouvelle fois avoir par le pressing adverse sur une relance courte, Janssen lance Kerk dans le rectangle, Vanlerberghe sauve les meubles avec son tacle



21

Frappe de Muja

Le ballon file à côté mais Coucke ne prend pas de risque et dévie en corner



19

Coucke sauve le 2-0 !

L'Antwerp obtient un coup franc juste aux abords du rectangle, Avila s'en charge du gauche, son ballon enroulé est sorti de la lucarne du bout des doigts par Coucke !



15

L'Antwerp ouvre le score !

Malines tente de relancer proprement, Coucke est déjà tout proche de perdre le ballon devant son but, il cède à Lavalée devant lui qui cède face au pressing de Keita, le ballon parvient à Ekkelenkamp qui conclut comme à l'entraînement



15



But de Jurgen Ekkelenkamp





13

Frappe de loin de Janssen

Le Néerlandais décroche et se retourne, ça passe loin au-dessus



11

Muja impréçis

Bien trouvé en un contre un sur le flanc gauche, il pousse son ballon trop loin face à Van Hecke



9

L'Antwerp s'installe

On joue désormais uniquement dans la moitié de terrain malinoise



7

Centre de Bataille

Bates concède le premier corner de la rencontre



6

L'Antwerp patient

Le Great Old tente de construire depuis l'arrière, il se heurte au pressing adverse au milieu de terrain



3

Malines commence bien

Les hommes de Steven Defour sont présents dans l'impacts et tentent rapidement de jouer en profondeur dans ces premiers instants



1

C'est parti !

Le ballon roule au Bosuil



1

Antwerp - KV Malines: 0-0





15:57

Les joueurs montent sur le terrain

La fanfare anversoise se retire, place aux 22 acteurs pour un match qu'on espère animé !



Antwerp: Jean Butez - Gyrano Kerk - Arbnor Muja - Vincent Janssen - Gaston Avilla - Jurgen Ekkelenkamp - Mandela Keita - Zeno Van Den Bosch - Jelle Bataille - Arthur Vermeeren - Pacho William

Banc: Michel Ange Balikwisha - Ortwin De Wolf - Christopher Scott - Noa Wyns - Kobe Corbanie



KV Malines: Gaëtan Coucke - Lucas Bijker - Dries Wouters - Jannes Van Hecke - Geoffrey Hairemans - Nikola Storm - Dimitri Lavalée - Kerim Mrabti - Alessio Da Cruz - David Bates - Jordi Vanlerberghe

Banc: Enock Agyei - Iebe Swers - Julien Ngoy - Yonas Malede - Yannick Thoelen - Alec Van Hoorenbeeck - Ngal'Ayel Mukau