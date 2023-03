Ostende remet Eupen dans le match (direct commenté)

Les deux équipes se battent depuis le début de saison pour se maintenir. Le match de ce soir s'annonce crucial.

Il ne faut qu'un rapide coup d'oeil au classement pour comprendre l'importance du match entre Eupen et Ostende (coup d'envoi à 18h15). Première équipe hors de la zone rouge, Eupen compte trois points d'avance sur son adversaire du soir et pourrait donc le repousser à six points et aborder les cinq derniers matchs avec un peu plus de sérénité. Mais attention : en cas de revers, outre voir revenir les Côtiers à hauteur, les hommes d'Edward Still pourraient également laisser la porte ouverte à un retour de Zulte Waregem (qui accueille Gand demain), ce qui relancerait le bas de tableau.

Pour cette rencontre cruciale, les Eupenois doivent se passer de Jan Gorenc et Jérôme Déom (tous deux absents depuis plusieurs semaines) mais aussi de Brandon Baye (suspendu) et de Nathan Bitumazala qui a rejoint l'infirmerie. Côté Ostendais, David Atanga est blessé au genou et le gardien Dillon Philipps est également indisponible. A côté de ces absences attendues, d'autres noms connus sont également hors de la sélection, à commencer par Pierre Dwomoh, pour qui la situation devient de plus en plus déclicate. Des joueurs comme Zechariah Medley, Manuel Osifo, Robbie D’Haese, Kenny Rocha et Indy Boonen sont également écartés. Malgré son retour de blessure, Maxime d'Arpino n'est pas encore apte à disputer la rencontre.