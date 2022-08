Suivez Charleroi - Ostende en DIRECT commenté

Battu à l'Union, les Zèbres veulent reprendre leur marche en avant.

Trois points sur six, une défaite à l’Union qui laisse un goût amer : le début de saison des Zèbres est dans la moyenne. Et c’est plus l’optimisme qui règne dans les travées du Mambourg. Tout d’abord car durant la semaine, Andreou a prolongé son contrat, mais aussi parce que les joueurs qui ont repris un peu plus tard que les autres ont une semaine d’entraînement en plus dans les jambes.

On pense surtout à Zorgane, qui n’a joué qu’une grosse heure lors du premier match, puis 80 minutes à l’Union. Il devrait pouvoir disputer les 90 minutes contre Ostende ce samedi. Benbouali pourrait de son côté avoir sa première titularisation depuis son arrivée chez les Zèbres.

Pour cette rencontre, Edward Still doit se passer de Bager, Boukamir et de Van Cleemput, blessés. Pour le reste le noyau est au complet.