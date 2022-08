Suivez en direct commenté la rencontre entre Courtrai et Saint-Trond

Courtrai reçoit le STVV ce samedi dans le cadre de la troisième journée de D1A.

Courtrai sort d’une victoire à Seraing et espère enchaîner un second succès contre Saint-Trond qui a partagé l'enjeu à deux reprises. Karim Belhocine effectue 3 changements. Selemani, Sissoko et Radovanovic sont alignés à la place de De Bruyn, Benchaib et Messaoudi.

La compo de Courtrai : Marko Ilic, Nayel Mehssatou, Tsuyoshi Watanabe, Dorian Dessoleil, Aleksandar Radovanovic, Kristof D'Haene, Faïz Selemani, Sambou Sissoko, Habib Keita, Dylan Mbayo, Habib Guèye

Bernd Hollerbach ne fait pas trop de changements. Brüls disparaît de l'équipe, Bruno est titulaire.

La compo de Saint-Trond : Daniel Schmidt, Ameen Al-Dakhil, Toni Leistner, Wolke Janssens, Daiki Hashioka, Mory Konaté, Frank Boya, Aboubakary Koita, Daichi Hayashi, Shinji Kagawa, Gianni Bruno