L'Union Saint-Gilloise veut rester sur son nuage

Entre deux matchs de Ligue des Champions, un déplacement à Malines.

Karel Geraerts n'oubliait pas, comme le veut la tradition, de rappeler après avoir battu les Rangers qu'avant le match retour, il y avait le match du samedi. Comment rester motivé pour un déplacement Derrière les Casernes quand on dispute deux des matchs les plus importants de son histoire récente avant et après ? Ce sera aux Unionistes de trouver la réponse.

On parierait cependant sur une équipe toujours aussi motivée. Avec, peut-être, l'un ou l'autre changement afin de préserver la forme des cadres avant Glasgow. Mais l'USG va surtout tenter de rester sur son nuage, après une belle victoire contre Charleroi la semaine passée et, bien sûr, cette performance référence contre les Rangers. Une défaite couperait la dynamique, ce qui n'est jamais bon. L'Union n'a pas connu la victoire depuis trois ans à Malines et veut donc corriger le tir par rapport à cet ancien rival de D1B, qui avait à l'époque chipé la montée aux Unionistes...

La sélection et les informations du match :