(Direct) - Charleroi réduit à dix ! (0-1)

Après sa défaite contre Louvain, le Sporting de Charleroi doit se relancer dès ce dimanche. Ce sera sur le terrain de l'Antwerp.

Et du côté des Zèbres, on croit en l'exploit au Bosuil. Pour ce duel, Felice Mazzù, on le sait, doit se passer de pas mal de joueurs. Du coup, voici le onze que l'ancien entraîneur de l'Union aligne.

Koffi - Knezevic, Andreou, Marcq, Mbenza, Tchatchoua, Zorgane, Ilaimaharitra, HosseinzadehBayo et Badji.