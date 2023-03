LIVE : Bruno ouvre la marque pour STVV (0-1)

Seraing se rend à Saint-Trond ce soir et il faudra aller gagner au Stayen pour avoir encore un espoir de maintien, même léger. Jean-Sébastien Legros assure que ses joueurs restent motivés.

Si Courtrai et Eupen perdent, ce qui n'est pas exclu vu qu'ils affrontent respectivement Bruges et La Gantoise, la course au maintien peut être relancée ce week-end. Mais même en cas de victoire, Seraing serait encore à 5 points du maintien, avec 4 matchs à jouer.

Une marge qui paraît insurmontable. "Les joueurs sont concernés. Nous devons aller à Saint-Trond avec l'ambition de gagner ce match", affirme toutefois Jean-Sébastien Legros, à la barre de ce navire en perdition. Dans le cas contraire, ce sera presque plié. "Nous n'avons plus d'autres choix", confirme le T1 des Métallos.

Saint-Trond, de son côté, n'a plus beaucoup d'espoirs d'aller chercher le top 8...mais si les Canaris veulent y croire, cela passe par une victoire ce soir et l'espoir que les autres équipes stagnent. Pas une bonne nouvelle donc pour les Métallos, qui feront encore face à un STVV jouant à fond...

