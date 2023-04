La sélection d'Anderlecht pour le déplacement à Eupen : un retour rapide confirmé !

Le RSC Anderlecht se rend à Eupen ce dimanche (16h). Un match crucial pour continuer à espérer dans la course au top 8 !

Les victoires de Charleroi, du Cercle et du Standard mettent la pression sur Anderlecht : il faudra aller chercher 3 points à Eupen pour ne pas perdre du terrain dans la course au top 8. Une victoire, et les Mauves le réintègrent.

Pour ce faire, Brian Riemer a droit à un renfort bienvenu : Islam Slimani, qu'on annonçait absent quelques semaines, est déjà de retour. Reste à voir s'il saura débuter la rencontre. Comme prévu, Marco Kana est également présent et aura un coup à jouer en l'absence longue durée de Yari Verschaeren.

Eupen peut-il surprendre Anderlecht ? Slimani buteur ? Parie avec betFirst !