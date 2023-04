Le Club de Bruges sous pression derrière les Casernes

"Vaincre ou mourir": c'est un peu le leitmotiv pour les Brugeois qui doivent absolument s'imposer à Malines, dimanche soir, s'ils veulent rester en course pour les playoffs 1.

"On doit viser le 12 sur 12": Rik De Mil n'a pas mâché ses mots en conférence de presse, vendredi après-midi. Le coach du Club sait que ses troupes sont quasiment condamnées à un bilan parfait pour espérer une place dans le top 4 à l'issue de la phase classique.

Mais ce qui était vrai vendredi, l'est encore un peu plus ce dimanche. Car les deux principaux concurrents du Club se sont imposés samedi soir. Le Standard a dominé Ostende et La Gantoise a écrasé Seraing.

Résultat des courses: les Brugeois ont glissé à la sixième place et sont pointés à cinq unités du top 4 avant leur déplacement à Malines. La victoire est donc quasiment obligatoire pour les Blauw en Zwart, dimanche après-midi, derrière les Casernes.

Our squad to face KV Mechelen! 👊 #KvmClu pic.twitter.com/0t5XmehP9L — Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 1, 2023

