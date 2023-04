Ce samedi après-midi (16h), Eupen se déplace au stade des Éperons d'or pour y affronter Courtrai lors de la 32ème journée de Jupiler Pro League.

Courtrai et Eupen sont au coude à coude au classement. Les Kerels occupent la 14ème place avec 30 points, les Pandas suivent à la 15ème place avec 27 points, mais ont seulement trois longueurs d'avance sur la zone de relégation. Les troupes d’Edward Still peut faire un grand pas vers le maintien en cas de victoire et creuser l'écart avec Ostende et Zulte Waregem.

Après Courtrai, Eupen croisera le fer avec Zulte et le Club de Bruges. Ces trois matchs décideront du 7e maintien d’affilée en Jupiler Pro League de la formation germanophone.