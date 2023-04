Ce samedi après-midi (16h), Eupen reçoit Zulte Waregem lors de la 33ème journée de Jupiler Pro League.

Eupen a son destin en mains et doit s'imposer contre Zulte-Waregem ce samedi pour assurer son maintien en D1A. Quinzièmes au classement avec 28 points au compteur, les Pandas comptent quatre longueurs d’avance sur Ostende (16e, 24 points) et Zulte-Waregem (17e, 24 points) à deux journées de la fin de la phase classique.

La formation germanophone sait ce qu'il lui reste à faire : gagner pour prolonger son bail en D1A pour la huitième fois de suite. En cas de partage, les troupes d'Edward Still devront croiser les doigts pour qu'Ostende ne gagne pas contre OHL ce samedi (18h15). En cas de défaite, Eupen jouera son avenir au Club de Bruges dimanche prochain.

Voici la sélection eupenoise : Moser, Nurudeen, Roufosse, Van Genechten, Bessilé, Paeshuyse, Filin, Davidson, Diakité, Baiye, Lambert, Charles-Cook, Christie-Davies, Peeters, Magnée, N’Dri, Prevljak, Gassama, Davo

Pour Zulte Waregem, ce match au Kehrweg est la toute dernière chance de se maintenir en Jupiler Pro League. Les Flandriens y croient encore et n'ont pas baissé les bras. C'est même le match de la vérité pour l'entraîneur Frederik D'Hollander qui a parlé de "do or die" en conférence de presse. Le T1 de l'Essevee est convaincu que son équipe a sa place en D1A et qu'elle peut aller s'imposer à Eupen. D'Hollander peut compter sur l'ensemble de ses troupes pour cette rencontre cruciale.