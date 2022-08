Suivez en direct commenté la rencontre entre Eupen et Seraing

Après sa victoire à domicile contre le Club de Bruges, Eupen voulait réitérer l'exploit contre l'Antwerp dimanche dernier. Les Pandas méritaient le partage, mais c'est bien le matricule 1 qui a pris les trois points. La formation germanophone aura à coeur de s'imposer contre Seraing, concurrent direct dans la course au maintien. Un véritable match à six points se joue ce vendredi soir;

Voici le noyau convoqué par Bernd Storck : Moser, Nurudeen, Roufosse ; Van Genechten, Kral, Magnée, Lambert, Gorenc ; Deom, Peeters, Christie-Davies, Charles-Cook, Jeggo ; Ndri, Jagee, Nuhu, Offermann, Prevljak

Check out the #teampanda Squad 🆚 RFC Seraing @RfcSeraing167 we‘re waiting for you. Are you ready?😏💪 pic.twitter.com/2VbzXH8vSR