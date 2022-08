(Direct) : Et voilà le premier but (1-0)

Le Sporting de Charleroi va défier le champion en titre.

Les Zèbres, en s'imposant sur la pelouse de Zulte Waregem, ont repris leur marche en avant et sont surtout dans le positif. C'est surtout avec une confiance reboostée que les joueurs d'Edward Still vont affronter le champion en titre du Club de Bruges.

Et les Carolos peuvent avoir des ambitions. Les joueurs d'Hoefkens soufflent le chaud et le froid depuis le début de la saison et certains joueurs ont un peu la tête ailleurs ou ont encore du mal à s'acclimater. Bref, le MAmbourg est prêt à exploser ce vendredi. Voici la sélection de Still.