Suivez en direct commenté la rencontre entre Seraing et Genk

Ce samedi après-midi (16h), le RFC Seraing reçoit le KRC Genk lors de la sixième journée de Jupiler Pro League.

José Jeunechamps et Seraing auront à coeur d'enchaîner ce week-end après leur première victoire de la saison remportée sur le terrain d'Eupen. Le T1 des Métallos doit se passer des services de Sami Lahssaini pour la réception des Limbourgeois et Christophe Lepoint est quant à lui incertain. "Nous avons plusieurs solutions afin de palier l'absence de Sami, nous verrons s'ils sont prêts. Ils auront l'occasion de se montrer."

Sélection du RFC Seraing : Dietsch, Galjé, Martin, Opare, D’Onofrio, Tshibuabua, Trémoulet, Sylla, Poaty, Abanda, Sambu Mansoni, Serwy, Guillaume, Bunchukov, Sissoko, Conceiçao, Lepoint, Bernier, Marius, Elisor, Ifoni

Wouter Vrancken doit se passer des services de Luca Oyen, Mujaid Sadick et Abid Adnane. "Il y a eu beaucoup de transpiration à l'entraînement, non seulement à cause de la chaleur mais aussi certainement à cause des efforts. Il est agréable de voir que tout le monde est allé de l'avant. Le bloc de Seraing semble bon, puis ils jouent bien en contre. Nous nous sommes préparés à cela, nous avons même joué sur un terrain plus petit en fonction de celui de samedi, et nous devons à nouveau jouer notre jeu avec confiance et poursuivre sur notre lancée", a expliqué le coach des Limbourgeois sur le site officiel du club.

A Genk, Aziz Ouatarra ne fait pas partie de la sélection. L'Ivoirien a refusé de jouer avec Jong Genk ce soir et est sanctionné. "Aziz s'entraînera individuellement et avec Jong Genk la semaine prochaine. L'intérêt de l'équipe passe toujours en premier. Chaque situation est différente, bien sûr, et je l'aborde de manière individuelle. Bastien Toma, par exemple, n'a pas encore joué cette saison. Je lui ai dit qu'il valait mieux chercher un autre club. Avec Aziz, c'est différent. Nous voulons le garder, mais il doit s'améliorer", a conclu Vrancken.

Sélection du KRC Genk : Vandevoordt, Leysen, Chambaere, McKenzie, Arteaga, Juklerod, Munoz, Didden, Cuesta, Preciado, Heynen, Castro, Tresor, Hrosovsky, Galarza, El Khannouss, Samatta, Onuachu, Paintsil, Nemeth