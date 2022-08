LIVE : Vanzeir fait 2-1 !

L'Union Saint-Gilloise et le RSC Anderlecht se retrouvent ce dimanche pour la première fois de la saison.

Le retour de Felice Mazzù au Parc Duden sera bien sûr le grand moment de cette rencontre. Le Sporting d'Anderlecht tentera de mettre un terme à la domination unioniste, l'USG ayant battu 4 fois son voisin la saison passée.

Dans la sélection de l'Union, on retrouve le nouveau venu José Rodriguez. Pas de Gustaff Nilsson, cependant, parmi les attaquants. Côté Anderlecht, la nouvelle recrue N'diaye n'est pas encore là. Julien Duranville, absent avec les Futures, n'est pas avec les A non plus, il souffrirait d'une légère blessure.