Suivez Westerlo - Eupen en direct commenté (21h)

Pandas et Anversois se rencontrent ce soir pour le dernier match de cette journée de championnat.

Côté Westerlo, on aligne un 11 classique. Van Den Keybus et Neustadter sont sur le banc. Les Anversois sortent d'une défaite dans un match très animé face à Malines (5-4). Seul Foster remplace Nene Dorgeles.

A Eupen, il est temps de prendre des points. Les Pandas ne comptent que trois unités sur 15 possibles et ont perdu le week-end dernier dans un match très important face à Seraing (1-3). Deom et Magnee sont notamment sur le banc. Smail Prevljak est absent et est remplacé par N'Dri.