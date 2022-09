(Direct) - Début de la rencontre (0-0)

Le Sporting de Charleroi reçoit La Gantoise.

Après la défaite contre le Club de Bruges, le Sporting de Charleroi doit se relancer ce dimanche contre les Buffalos. Ces derniers sont cependant sur une bonne dynamique puisqu'ils se sont imposés en milieu de semaine sur la pelouse du Sporting d'Anderlecht.

Pour ce match, au niveau des absents, on note la non-sélection pour cause de blessure de Van Cleemput, Descotte et Wasinski. Le onze de départ est aussi remanié. Benbouali, titulaire contre Bruges, est sur le banc. C'est Mbenza qui jouera à sa place, dans ce rôle axial. Heymans et Morioka seront là pour le soutenir. Voici la composition des Zèbres: