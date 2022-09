Briser la malédiction au Stayen et faire la passe de trois

Ce vendredi soir en ouverture de la huitième journée de Jupiler Pro League, le Standard de Liège se déplacera au Stayen pour y affronter Saint-Trond. Les Canaris sont devenus la bête noire des Rouches.

Le Standard de Liège n’a plus gagné à Saint-Trond depuis le 21 avril 2007 (0-3 grâce à des réalisations de Fellaini, Witsel et Lukunku).

Bernd Hollerbach devrait conserver le même onze que celui qui a tenu Genk en échec lors du derby limbourgeois le week-end dernier. Côté liégeois, Ronny Deila devrait conserver la même défense et aligner d'entrée de jeu Zinckernagel et Perica à la place de Boljevic et d'Emond.

Equipes probables :

Saint-Trond : Schmidt, Janssens, Al-Dakhil, Leistner, Konaté, Bauer, Hashioka, Kagawa, Brüls, Hayashi, Okazaki.

Standard : Bodart, Laifis, Bokadi, Ngoy, Zinckernagel, Donnum, Cimirot, Balikwisha, Amallah, Dragus, Perica.