L'Antwerp veut poursuivre son sans-faute contre Seraing

Ce vendredi soir en ouverture de la neuvième journée de Jupiler Pro League (20h45), l'Antwerp reçoit le RFC Seraing.

Seraing s'est incliné 0-2 contre le Club de Bruges sur un mauvais terrain la semaine dernière. Mark van Bommel espère poursuivre le sans-faute anversois pendant encore un certain temps, au moins jusqu'après la trêve internationale. "Nous avons analysé Seraing en profondeur et il est clair qu'ils sont bien organisés", avait lâché Mark van Bommel en conférence de presse. "Mais ils auraient pu prendre l'avantage contre le Club de Bruges. Seraing gère la situation de manière très réaliste, avec un plan clair."

Le technicien néerlandais ne pourra pas compter sur Stengs, légèrement blessé. Ekkelenkamp et De Laet avaient dû sortir le week-end dernier. "Ils seront de retour ce vendredi", a déclaré Van Bommel, qui devra pour l'instant se passer de Muja, Engels, Frey, Balikwisha et Haroun (mollet). "J'espère que Muja pourra réintégrer le groupe pendant la trêve internationale. Engels et Frey, j'espère les récupérer au cours de la deuxième semaine. Pour Balikwisha, le match contre le KV Courtrai (2 octobre) arrive de toute façon trop tôt."

Côté sérésien, José Jeunechamps devra se passer des services de Lepoint, Opare, D'Onofrio, Kilota et Dembele, blessé.