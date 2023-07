Charleroi peut-il lancer sa saison au mieux face à OHL ? Mazzù préface la première des Zèbres

Felice Mazzù a préfacé le premier match de championnat. Que fera le RCSC face à OHL ?

Felice Mazzù était arrivé en milieu de saison dans un Charleroi à la dérive, et avait redressé la barre. Désormais, il le sait, c'est une autre histoire : le Sporting doit commencer au mieux, face à un OHL qu'il reconnaît difficile à analyser.

"On ne dispose pas de toutes les informations sur OHL, le plus important est de nous baser sur nos qualités et ce qu'on sait faire", pointe le coach carolo. "OHL est une très bonne équipe avec un plan de jeu et des automatismes, bien préparée, performante sur phases arrêtées".

Un match important "pour lancer la saison au mieux", malgré des absences : Damien Marcq, notamment, qui n'est pas là pour ce match. "On ne doit pas pleurer les absents, Charleroi a déjà joué sans Damien", relativise Mazzù.

Youssouph Badji est également absent, ce qui devrait laisser sa chance à Nikola Stulic. Le Serbe n'a pas encore vraiment saisi sa chance au Sporting, avec 8 matchs et aucun but jusqu'ici. Nouvelle saison, nouveau Charleroi ?

Que va faire Charleroi dans ce premier match ? OHL peut-il aller frustrer les Zèbres ?