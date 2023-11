(Direct) - Charleroi offre le premier but à Gand (0-0)

45

Brown s'élance à nouveau sur son flanc et envoie le ballon de manière incisive devant le but. Au second poteau, Tissoudali surgit, mais il ne parvient pas à atteindre suffisamment le ballon pour le glisser au fond des filets.



45

Carte jaune pour Nikola Stulic





42

Tissoudali et Kums se mettent en une-deux autour des 16 mètres de Charleroi, ce qui permet au Marocain de frapper à nouveau. D'un angle aigu, il décide cette fois de passer au-dessus.



36

Hong trouve Tissoudali dans les 16 mètres. L'attaquant garde trois hommes à distance et sert De Sart, mais sa tentative est bloquée et se perd dans un coin.



35

Carte jaune pour Marco Ilaimaharitra





28

Damien Marcq n'en peut plus des combinaisons frivoles de Gand et assène un solide coup de poing à Cuypers. Samoise tente de redresser la barre, Hong et Kums s'apprêtent à envoyer le ballon devant le but.



28

Charleroi tente immédiatement de riposter, mais les Zèbres n'obtiennent pour l'instant que quelques rares croisements.



26

Torunarigha poignarde Tissoudali dans la profondeur avec une belle balle. Le Marocain s'infiltre et peut frapper, mais il veut encore servir l'attaquant Cuypers. Ce n'est pas le cas, un défenseur peut intervenir. Encore une belle occasion !



23

Brown et Tissoudali s'entendent parfaitement sur la gauche et le premier est également en mesure de placer le ballon devant le but. Un défenseur de Charleroi détourne le ballon de la tête, mais joue par inadvertance avec De Sart. Le milieu de terrain tente sa chance, mais sa frappe n'est pas cadrée.



18



But de Tarik Tissoudali

Perte de balle complètement stupide de Charleroi, Tissoudali punit les Zèbres.



14

Quel arrêt de Koffi ! Tissoudali est seut au point de penalty, mais Koffi sort un arrêt miraculeux. Quelques secondes plus tard, c'est Cuypers qui se heurte à Koffi.



8

Guiagon s'enflamme dans l'axe du terrain et trouve ensuite Zorgane. Ce dernier veut envoyer Dragsnes dans la profondeur, mais Samoise se met au garde-à-vous et ferme la porte. En d'autres termes, le danger est écarté.



6

Andreou veut jouer à l'extérieur mais joue mal, lançant une contre-attaque de Gand. Le défenseur corrige sa propre erreur en détournant le ballon en corner. Cela ne donne rien.



5

Charleroi fait également sa première apparition. Zorgane tente de loin une balle placée, mais sa tentative passe à un mètre ou deux du but.



3

Tissoudali a retrouvé sa forme d'antan et joue au football avec confiance. Il slalome immédiatement dans les 16 mètres de Charleroi, mais son tir est bloqué de justesse. L'action aboutit néanmoins à un corner.



2

Pas de longs ballons en début de match. Nous voyons deux équipes qui veulent jouer au football, même si pour l'instant cela s'accompagne de trop de négligences.



Charleroi: Stefan Knežević - Adem Zorgane - Parfait Guiagon - Oday Dabbagh - Vetle Dragsnes - Hervé Koffi - Nikola Stulic - Stelios Andreou - Damien Marcq - Marco Ilaimaharitra - Zan Rogelj

Banc: Youssouph Badji - Antoine Bernier - Daan Heymans - Roméo Monticelli - Mehdi Boukamir - Martin Delavallee - Youssuf Sylla



La Gantoise: Archie Brown - Tsuyoshi Watanabe - Ismaël Kandouss - Hyun-Seok Hong - Tarik Tissoudali - Hugo Cuypers - Julien De Sart - Matisse Samoise - Jordan Torunarigha - Sven Kums - Davy Roef

Banc: Paul Nardi - Omri Gandelman - Pieter Gerkens - Andrew Hjulsager - Malick Fofana - Gift Emmanuel Orban - Nurio Fortuna