Le Club de Bruges inflige une nouvelle gifle au RWDM

Après le 7-1 du match aller, un 1-6 bien tassé: le Club de Bruges s'est régalé contrer le RWDM sur la pelouse du Stade Edmond Machtens.

Après la belle victoire de la semaine dernière contre STVV, le RWDM espérait profiter du soutien de son public pour faire douter un Club de Bruges en grande forme.

Deux buts dès le premier quart d'heure

Mais les Brugeois ont très rapidement fait la différence sur la pelouse du Stade Edmond Machtens. Les Bruxellois étaient pourtant plutôt bien rentrés dans la partie, mais ils ont fait les frais d’une redoutable efficacité brugeoise dans le premier quart d’heure.

Thiago a ouvert le score dès la neuvième minute, sur un service de Zinckernagel et les rôles se sont inversés cinq minutes plus tard: après une percée de Vanaken, c’est le Brésilien qui a donné l’assist au Danois pour permettre au Club de faire le break.

Skov Olsen enfonce le clou

Le RWDM a bien tenté de réagir, notamment sur un bon coup franc direct de Mercier, à la demi-heure, mais Mignolet a détourné le ballon qui prenait la direction de sa lucarne. Et c’est finalement le Club qui a planté le troisième but de la soirée, juste avant le repos, grâce à une superbe frappe de Skov Olsen.

Le coup d’envoi de la seconde période a ensuite été retardé d’une dizaine de minutes en raison de la blessure d’un juge de ligne. Mais ça n’a pas cassé le rythme de la rencontre, puisque les deux équipes ont trouvé l’ouverture dans les 10 premières minutes de la seconde période.

Des penaltys et Vanaken

Bruges, d’abord, sur un penalty provoqué et transformé par Thiago. Le RWDM ensuite, grâce à Camara, qui a surpris La défense du Club pour aller tromper Mignolet et sauver l’honneur. Sauvez l'honneur, mais pas plus car les Blauw en Zwart ont inscrit un cinquième but quelques instants plus tard, sur un second penalty accordé à Thiago après intervention du VAR.

Le buteur du Club s'est, à nouveau, chargé de la conversion, mais il a d'abord buté sur Defourny avant de suivre son envoi pour placer sa troisième rose de la soirée. Et la démonstration brugeoise n'était pas encore terminée. À 20 minutes du terme, Hans Vanaken y est allé de son petit but, de la tête, sur un centre millimétré de Zinckernagel.

Grâce à ce festival à Molenbeek, les Brugeois retrouvent leur place dans le top 6 et passent même provisoirement devant l'Antwerp, le RWDM reste à la 11e place.