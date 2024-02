LIVE : Anderlecht ouvre le score sur penalty ! (1-0)

Est-ce une surprise ou une demi-surprise ? Kasper Dolberg, qui ne marque plus depuis des semaines, est sur le banc au profit de Luis Vazquez.

Le fond de jeu du RSC Anderlecht est décrié depuis de longues semaines. Et on s'attendait donc à du changement ce dimanche pour un match crucial face à La Gantoise ; c'est chose faite. Kasper Dolberg en fait les frais : le Danois, qui n'a plus trouvé le chemin des filets depuis 7 rencontres (le 1 décembre dernier contre Westerlo), est mis sur le banc au profit de Luis Vazquez.

Vazquez, arrivé l'été dernier pour 5 millions d'euros, attendait patiemment son heure. Auteur de 4 buts cette saison, dont 2 lors des 4 dernières rencontres, l'Argentin n'avait cependant été titularisé que trois fois en championnat.

L'autre victime de cette rotation, c'est Théo Leoni. Le médian cède sa place à Yari Verschaeren, qui réintègre le onze après l'avoir quitté pour le déplacement à Malines. Un choix fort, car Leoni est l'un des joueurs les plus consistants du RSCA cette saison.