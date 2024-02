Anderlecht ne récupère pas encore ses blessés... mais il y a un vrai revenant dans la sélection !

Brian Riemer avait laissé sous-entendre que l'un ou l'autre des absents aurait pu faire son retour ce dimanche pour le déplacement à Charleroi. Il n'en est rien, mais un véritable revenant est bel et bien là !

Thomas Delaney, Killian Sardella, Ludwig Augustinsson ? Brian Riemer semblait laisser sous-entendre ce vendredi que l'un ou l'autre de ces blessés pourrait bien faire son retour ce dimanche. "Ils sont de retour à l'entraînement et pourraient être là ce dimanche", avait-il déclaré en conférence de presse. Finalement, il semble que le dernier entraînement ait poussé le Danois à la prudence.

Aucun des trois n'est en effet dans la sélection révélée ce dimanche. Cela signifie que Kristian Arnstad et Louis Patris devraient encore occuper les flancs, à moins bien sûr que Riemer décide d'aligner Vertonghen au back gauche et de lancer la nouvelle recrue Federico Gattoni (ce qui serait très surprenant).

Le grand retour de Colassin avec Anderlecht

Dans l'entrejeu, Delaney ne faisant pas encore son retour, la composition du triangle ne devrait pas changer, avec Rits, Stroeykens et Verschaeren. Théo Leoni pourrait également se refaire une place dans le onze, mais la montée en puissance de Verschaeren et Hazard risque de l'en priver.

La vraie surprise, elle est dans le secteur offensif. Car si le jeune Luca Monticelli devient un habitué du noyau A, c'est bel et bien... Antoine Colassin que Riemer a également décidé de rappeler. C'est une première pour le jeune de 22 ans cette saison. Colassin a très bien entamé l'année 2024, avec trois titularisations consécutives, un but et le brassard de capitaine en Futures.

L'été dernier, Colassin était proche d'un prêt, vers Charleroi ou le RWDM. Il est finalement resté à Anderlecht, tout comme cet hiver, travaillant dans l'ombre. Sa polyvalence (il peut évoluer dans l'entrejeu ou devant, un peu comme Mario Stroeykens) a visiblement convaincu Brian Riemer.