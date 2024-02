Une absence de taille à l'Union face au Standard !

Comme l'expliquait Alexander Blessin en conférence de presse d'après-match jeudi soir, l'Union devra se concentrer directement sur le championnat.

Leader de Pro League, l'Union veut terminer la phase classique en boulet de canon. Le Standard, menacé par les Play-downs, sera accueilli par une équipe en pleine confiance, dans la foulée de sa superbe victoire en Conference League face à Francfort.

Une absence importante pour ce match côté Union, néanmoins : celle de Lazare Amani. Le milieu de terrain ivoirien s'est blessé à l'entraînement mercredi avant le match à Francfort. Les examens passés ce vendredi ont permis de confirmer son indisponibilité. Pour le reste, outre l'absence de Fedde Leysen - dont la saison est terminée -, l'Union est au complet.

