Charleroi face au "match le plus important des 10 dernières années" : faux-pas interdit !

Charleroi fait face à son destin ce samedi soir. Une victoire et le maintien sera quasi-assuré ; une défaite et les Zèbres stresseront jusqu'au bout.

Avec seulement deux matchs à jouer, les scénarios sont de plus en plus faciles à analyser pour le maintien du Sporting Charleroi. La victoire à Westerlo, inattendue au vu des performances zébrées à l'extérieur cette saison, a enlevé un poids colossal des épaules de Felice Mazzù. Ce samedi, une victoire face au Cercle de Bruges et il faudrait un exploit d'OHL au Club pour ne pas être maintenu.

Dans une vidéo publiée cette semaine sur les réseaux, Mazzù n'a pas mâché ses mots : ce match est "le plus important des 10 dernières années" à Charleroi. Il n'a pas tort : une descente en Challenger Pro League, alors que Charleroi travaille à son nouveau stade, serait une catastrophe. Elle signerait peut-être la fin de l'ère Mehdi Bayat, et le Sporting aurait du travail pour remonter immédiatement du purgatoire qu'est notre deuxième division.

Gagner samedi, pour ne pas devoir gagner à La Gantoise

Surtout, une défaite ce soir mettrait une pression insoutenable sur Charleroi avant la dernière journée. OHL, dernier concurrent crédible dans la course au maintien, joue son dernier match à domicile face à Malines alors que les Zèbres iront à La Gantoise, qui jouera peut-être bien son billet en PO1.

Un résultat louvaniste à Bruges n'est pas à exclure, bien sûr, mais c'est surtout dans l'optique de cette dernière journée, sur papier à l'avantage d'OHL, que Charleroi doit gagner ce soir. Mais en face, il y a un Cercle de Bruges sous pression : les Groen & Zwart doivent eux aussi l'emporter pour ne pas sortir du top 6 dans la dernière ligne droite...