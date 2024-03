LIVE : Suivez Genk - Standard en direct commenté (13h30)

Le Standard se déplace au Racing Genk, ce dimanche. Les Rouches peuvent assurer leur maintien, les Limbourgeois doivent éviter de faire un grand pas vers les Play-Offs 2.

Suite de la 29e journée de Pro League ce dimanche, avec un déplacement du Standard au Racing Genk (13h30).

Les Rouches peuvent définitivement assurer leur maintien en cas de victoire, les Limbourgeois doivent, quant à eux, éviter de faire un grand pas vers les Play-Offs 2.

Genk ne marche pas très bien à domicile (21/42), le Standard ne va pas bien à l'extérieur non plus. Un affrontement où la victoire peut être décisive pour les deux équipes, mais où un match nul arrangera plus les Liégeois que les Limbourgeois. Genk - Standard, c'est à suivre dès 13h30 sur Walfoot.be.