RWDM - Anderlecht : un dernier derby et de la pression des deux côtés

Le dernier derby de la saison entre le RWDM et Anderlecht aura lieu ce samedi soir. Et de l'enjeu, il y en aura des deux côtés.

29e et avant dernière journée de phase classique du championnat avec un RWDM - Anderlecht en direct du stade Edmond Machtens ce samedi soir.

Deux équipes à la dynamique totalement différente cette saison avec d'un côté un Sporting qui retrouve des couleurs et qui se donne des chances de jouer le titre final et de l'autre, des promus de Challenger Pro League à la peine durant tout l'exercice.

Mais c'est aussi l'enjeu de ce match qui diffère selon le banc sur lequel on se trouve. Du côté du RSCA, on veut la victoire pour ne pas donner à l'Union une chance de filer au classement avant les Playoffs alors que du côté de Molenbeek, on cherche le premier succès de l'année 2024 pour tenter d'accrocher le maintien direct.

Si certains joueurs du RWDM ont déjà affiché une "mentalité Playdowns", il faudra pas croire qu'ils se laisseront faire face au rival bruxellois.