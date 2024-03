Union - La Gantoise en direct commenté

Les problèmes de blessure ne s'arrangent pas pour l'Union SG. Cela concerne un secteur de jeu en particulier : la défense centrale.

Comme prévu, Kevin Mac Allister n'est pas disponible. Le défenseur argentin "n'est pas encore assez en forme et n'est donc pas sélectionné", a expliqué le club. Fedde Leysen est out jusqu'à la fin de la saison.

Bonne nouvelle, par contre : Ross Sykes est bien dans la sélection. L'Anglais était incertain après le match de jeudi dernier contre Fenerbahce. Blessin l'alignera-t-il ce dimanche ? Dans le cas contraire, l'Union ne jouerait qu'avec deux défenseurs centraux de formation : Burgess et Machida.

Kevin Rodriguez est encore absent. L'attaquant équatorien (23 matchs, 4 buts et 2 assists cette saison) "fera son retour vers le début des play-offs".

