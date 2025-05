LIVE - Toujours aucun but entre l'Antwerp et Charleroi

L'Antwerp et Charleroi s'affrontent au Bosuilstadion ce jeudi pour le dernier match de la saison de Pro League 2024-2025. Le coup d'envoi sera donné à 18h30.

Le cinquième des Champions' Playoffs, l'Antwerp, rencontre le gagnant des Europe Playoffs, Charleroi, pour tenter de décrocher une place européenne en vue de la saison prochaine.

Le vainqueur de cette rencontre sera qualifié pour le deuxième tour préliminaire de la Conference League. Deux équipes aux dynamiques opposées se rencontrent ce soir.

D'un côté, les Zèbres restent sur un bilan de six victoires, trois nuls et une seule défaite en Europe Playoffs. Dans les Champions' Playoffs, les Anversois, quant à eux, n'ont pas connu mieux que deux succès, cinq défaites et trois nuls.

Dans la phase classique, les deux équipes se sont chacune imposées une fois lorsqu'elles se sont rencontrées. L'Antwerp l'avait emporté 0-1 à l'extérieur le 28 juillet, tandis que Charleroi avait pris sa revanche le 8 décembre sur le score de 1-3.

Cette rencontre sera à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.