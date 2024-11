LIVE : Les compositions de Standard - STVV, avec un choix fort d'Ivan Leko

15:04



Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre, en direct, la rencontre entre le Standard et STVV Côté Standard, Alexandropoulos enchaine après sa bonne prestation en Coupe, et remplace un Bulat décevant ces dernières semaines. Hautekiet est remis de sa maladie et retrouve sa place en défense centrale