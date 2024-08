Après son partage encourageant à Genk, le Standard doit tenir tête au champion brugeois (18h30)

Après son partage à Genk lors de la première journée, le Standard va devoir tenir tête au Club de Bruges, ce dimanche à Sclessin.

Première de la saison à Sclessin pour le Standard, et un premier choc. Les Rouches reçoivent le Club de Bruges, ce dimanche (18h30).

Après leur partage à Genk lors de la première journée, les Rouches, avec Sotiris Alexandropoulos et Viktor Djukanovic dans le groupe, vont, cette fois, devoir tenir tête au champion en titre.

Un champion en titre brugeois qui ne semble pas, non plus, au sommet de son art et qui a été accroché par Malines en ouverture du championnat.

Standard - Club de Bruges, un duel à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.