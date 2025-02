LIVE : Suivez Gand - Anderlecht en direct commenté (18h30)

La Gantoise reçoit le RSC Anderlecht ce dimanche. Les Mauves veulent oublier la grosse déception à domicile contre Hoffenheim.

Au vu de l'enchaînement des matchs, David Hubert fait tourner, d'autant plus sachant que ses renforts ne pouvaient pas être alignés jeudi en Europa League. Ils le sont cette fois : Adryelsson, César Huerta mais aussi Lucas Hey débutent à la Planet Group Arena.

C'est la première titularisation pour le défenseur danois arrivé cet hiver. Il prend place dans une défense à 4, Ndiaye et Sardella étant alignés sur les flancs et Leander Dendoncker avançant d'un cran, dans l'entrejeu. Mats Rits, Ludwig Augustinsson et Jan-Carlo Simic sont laissés au repos.

Devant, Keisuke Goto est aligné en lieu et place de Luis Vazquez. Le but de l'Argentin contre Hoffenheim n'aura donc pas suffi à le faire enchaîner. Mais Anderlecht rejouera déjà ce jeudi, et Hubert doit donc gérer son noyau.